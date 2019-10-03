İYİ Parti için 3. ittifak senaryosu

“HDP ile yakınlığı gerekçe göstererek CHP’den uzaklaşma sinyali veren” İYİ Parti için kulislerde, “üçüncü ittifak senaryoları” konuşulmaya başlandı. Buna göre İYİ Parti’nin, “AKP’ye tepkili seçmeni de bünyesinde tutmak” amacıyla, “CHP ile genel ve yerel seçimlerde yaptığı işbirliğini sonlandıracağı, bunun yerine ise 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ve eski bakan Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurmayı planladığı yeni partileri de içine alarak gitmek isteyebileceği” ifade ediliyor. “AKP’ye karşı merkez sağ hamlesi” olarak nitelendirilen bu hamlenin seyrini ise “yeni kurulacak partilerin belirleyeceğine” dikkat çekiliyor.

‘AKP ile işbirliği zor’

Parti kulislerinde İYİ Parti’nin “AKP ile yakınlaşma olasılığının zor olduğu” görüşü dile getiriliyor. Partinin “AKP ile bir işbirliği yapması durumunda, AKP politikalarına tepki gösteren ‘merkez sağ’ ve ‘ülkücü’ tabanın tepki göstereceği, 2023’e giden süreçte de oy kaybedebileceği” değerlendirilirken, “merkez sağ” ve “ülkücü” tabanı elinde tutmak isteyen İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğini sonlandırarak” SP, DP ve Babacan ve Davutoğlu’nun yeni partilerini de içine alıp “yeni bir bileşen altında bir araya gelebileceği” ifade ediliyor. Bu noktada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Karamollaoğlu’nun gerçekleştirdiği 2 saati bulan görüşme de anımsatılıyor. İYİ Parti’nin yeni parti için “kuruluş aşamasında izleyeceği yol, oluşturacakları parti politikası, AKP seçmeninden oy alma potansiyeli, partiye katılacak isimler” gibi kriterleri bulunduğuna da dikkat çekiliyor. Bu nedenle kulislerde konuşulan “üçüncü ittifak hamlesinde yeni kurulacak partilerin belirleyici rol üstleneceğine” işaret ediliyor.