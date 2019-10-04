Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu konusunun sürekli gündeme getirilmesi MHP Genel Merkezinde rahatsızlık yarattı. Genel merkezi arayan vatandaşlar Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Arayan yurttaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi.

“DİNLENDİRMEK İSTİYORUZ”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi:

“Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak. Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz. Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım. Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar.”