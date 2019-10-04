Kılıçdaroğlu, halkın refah düzeyinin başkanlık sisteminden olumsuz etkilendiğini söyledi: Çare parlamenter sistem

Kılıçdaroğlu bu hafta sonu düzenlenen CHP kampında milletvekillerine dağıtılacak kitapçıkta “parlamenter rejim” vurgusu yaptı. CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Abant kampı için hazırlanan “Tek Adam Parti Devleti Hevesinin Milletimize Faturası” başlıklı ekonomi kitapçığında Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

Yanıt 31 Mart ve 23 Haziran’da verildi: Tek adam parti devleti rejimine geçilen son beş yılda, devletin kurumsal yapısı çökmüş, hukuk devleti bitmiş, Türkiye’de yatırımcının ve tüketicinin güveni yerle bir olmuştur. Yine bu dönemde milletimizin işi elinden alınmış, tenceresi boşalmış, ülkede huzur kalmamış, uluslararası itibarımız gün görmüş kar gibi erimiştir. Milletimiz, demokrasiyi “zamanı gelince inilecek bir tramvay“ olarak görenlere, kendisine bunca sıkıntıyı yaşatanlara hak ettiği cevabı ise 31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerinde vermiştir.

Birinci sınıf demokratik parlamenter rejim: Demokratik parlamenter rejimle yönetilen ülkeler insani gelişmişlikte, yaşam kalitesinde, huzur ve refaha erişimde, başkanlıkla yönetilen ülkelere göre çok daha başarılıdır. Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının önünü, ancak yeni, çağdaş, toplumsal diyaloğu ve uzlaşmayı ön plana çıkaran, herkesi kucaklayan, birinci sınıf bir demokratik parlamenter rejim açacaktır.

‘Türkiye her alanda geriledi’

CHP’nin kitapçığında yer alan bilgilere göre tek adam parti devletine geçiş sürecinde Türkiye’nin konumu, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 50 basamak, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 25 basamak, Dünya Mutluluk Endeksi’nde 2 basamak ve Küresel Barış Endeksi’nde 18 basamak kötüleşti. Başkanlık rejimine geçiş sürecinde ekonomide yaşanan çöküşe ilişkin resmi verilere yer verilen kitapçığa göre, son beş yılda milli gelir 228 milyar dolar azalarak 722 milyar dolara düştü. Kişi başına gelir ise 3 bin 713 dolar eriyerek 8 bin 767 dolara geriledi. Resmi işsiz sayısı 4 milyonu aşarken, gerçek işsiz sayısı 8 milyon kişiye dayandı. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 1 milyonu geçti.