CHP ve İYİ Parti’de ‘yargı’ trafiği

CHP’nin yargı reformu konusunda HDP, SP, DP ve TİP ile birlikte hazırladığı yasa teklifleri ve anayasa değişikliği önerisiyle ilgili son düzenlemeler yapılırken; daha önce bu sürece dahil olmayan İYİ Parti ile de dün sürpriz bir şekilde bir görüşme gerçekleşti.

Edinilen bilgiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında CHP milletvekilleri Zeynel Emre ve Murat Emir’den oluşan CHP heyeti, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakır’dan oluşan İYİ Parti heyetiyle bir araya geldi. İki parti böylece yerel seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelerek Millet İttifakı’nın devam ettiği mesajını da vermiş oldu. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bir görüşme yapabileceği ifade edildi.