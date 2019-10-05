Bahçeli ‘açıklama yaparak’ Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. CHP sert çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı yazılı açıklamayla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almasına partisinin kampı dolayısıyla geldiği Abant’tan yanıt verdi. Bahçeli adına kaleme alınarak servis edilen bir basın açıklamasını dikkatle okuduklarını kaydeden CHP’li Özel, “CHP yüz yıllık siyasi tarihi boyunca bu kadar vesveselerle dolu, bu kadar alelacele kaleme alınmış bu kadar mesnetsiz bir metinle ilk kez muhatap oluyor. Ama CHP’nin ilk genel başkanından son genel başkanına kadar haklarında tutuklama kararlarının, haklarında idam kararlarının, hatta hapis cezalarının, canlarına kasteden suikast girişimlerinin, linç girişimlerinin muhatabı olmuş, bunların hiçbir tanesine boyun eğmemiş, bir santim eğilmemiş, bir santim geriye gitmemiş bir siyasi hareket olarak, tükenmekte olan bir ittifakın, varlığını bu ittifak ortaklığına borçlu olan küçük ortağının hezeyanlarına pabuç bırakacağını düşürenler bu konuda yanılmaktadırlar” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na dokunmaya kalkanların 23 Haziran’da demokrasi tokadı yediklerini söyleyen Özel, “Emin olsunlar ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunmaya kalktıklarında o tokatın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyeceklerine hiç şüphe yoktur” diye konuştu.

‘MHP’de iç hesaplar...’

Özel, şunları dile getirdi: “MHP’nin içinde Bahçeli’nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceği üzerine birtakım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin, belki Türkiye’ye görünümü altında parti içine ‘Sayın Bahçeli görevinin başındadır. Sağlığı iyidir. Gündeme hâkimdir. Hatta gündem değiştirmeye haizdir, mahirdir’ mesajını verip parti içinde yönelik etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir.” Özel, CHP olarak MHP’nin iç işi ve rekabeti hesapların durdurulmasına yönelik bir metne alet edilmekten üzüntü duyduklarını, bunu siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüklerini dile getirdi. MHP’nin 1950’lerde kalmış ve ardında etkisi olanları bugün utandıran kimsenin savunmadığı tahkikat komisyonlarına 70 yıl sonra kendi içinde kurmaya yeltendiğini kaydeden Özel, şunları söyledi:

Gündeme canlı bomba

“MHP, bugün CHP’nin ittifakının İstanbul seçimlerini kazanmasından sonra bütün siyasi hesapların değiştiği, partinin kurucularının, önceki bakanlarının ‘Yüzde 50 olmuyor artık bunu 40’a çekelim’ deyip üstü örtülü olarak da MHP’den kurtulalım meselesinin dile getirildiği bir süreçte, gündeme gelmek isteyen birileri gündeme bomba atalım derken, yaptıkları canlı bomba eylemidir. Kendilerini meşruiyet anlayışlarını da parçalamışlardır ve tahkikat komisyonlarının utancına 2019 yılında MHP’yi muhattap etmişlerdir.”

Özel, bir komisyon kurulup terör ilişkilerinin araştırılması durumunda MHP’nin, öncelikle Erbil’de Osman Öcalan’a seçim öncesi mikrofon uzatılması ve terörist Abdullah Öcalan’ın mektubunun devletin ajansına okutulmasının sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu’na mahkeme yolu açıldı Sosyal medyada rahatsızlığı konusunda çeşitli spekülasyonlar dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak CHP’yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. “Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözlerinin suç teşkil ettiğini” savunan Bahçeli, “Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi. “CHP-HDP İlişkisi Hakkında” başlığıyla yaptığı açıklamada Bahçeli, “CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlendiğini” ileri sürerek, “Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı’nın da kararıyla “CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması” amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini de kaydetti. Öte yandan MHP kaynakları, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek “gelecek hafta mesaiye başlayacağını” kaydetti.

MHP ‘evet’ diyecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu 44 milletvekiline ait 75 dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığı’na ulaştığını anımsatarak “MHP’nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını ve konunun Meclis Genel Kurulu’na gelmesini isteyeceğini” kaydetti.