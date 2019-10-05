AKP'li başkandan Mehmet Metiner'e Pensilvanya tepkisi!

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP eski Milletvekili ve iktidara yakınlığı ile bilinen Star gazatesi yazarı Mehmet Metiner'in Kayseri ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Büyükkılıç, Metiner'in, "Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır" sözlerini hadsizlik olarak yorumladı.

Kayseri'ye zarar vermenin kimsenin hakkı da haddi de olmadığını vurgulayan AKP'li Büyükkılıç, "Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi. Ay Yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, tarihine, kültürüne bağlı insanların olduğu Anadolu'nun güzide şehri. Bu tür açıklamaları ciddiye de almayız, üzerimize de almayız. Dışarıdan gelip ahkam keserek bu şehri sıkıntıya sokacak sözleri sarf etmeye hiç kimsenin hakkı da yok, haddi de değil. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi FETÖ terör örgütü Kayseri'mizin hayırseverliğini, iyi niyetini istismar etmek suretiyle bazı çalışmalarda bulunmuş olabilir. Devletimizin gücü yamuk ve yanlış olanları temizlemeye ve onları yargıya teslim etmeye yeter. Nitekim öyle olmuştur. Yanlış yapanlarla ilgili her türlü uygulamalar yapılmıştır. Hal böyle iken Kayseri'nin ticaretini, sanayisini ve burada yatırım yapanların yatırımını gölgeleyecek açıklamalar yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür açıklamalara pirim vermek de kimseye bir şey kazandırmaz. Hep beraber bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin, insanımızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevdalısıyız" dedi.

Mehmet Metiner, Kayseri’de yayın yapan Kent Türk Televizyonu’nun canlı yayınında “Açık söylüyorum Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır. Amerika’da Pensilvanya Türkiye için ne ifade ediyorsa işte Kayseri’de bu manada Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır. O nedenle burada verilen mücadele çok önemlidir” demişti. (Yeniçağ)