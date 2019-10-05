Erdoğan'dan yüzde 40+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi bir çabamız yok" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AK Parti'yi kuran da, istikametini gösteren de daima milletimiz olmuştur. İlletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı ülkemizden kazıyıp attık.

Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm partiler birlikte hareket etme erdemine sahip. Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır. Ülkemizdeki her vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. MHP ile önümüzdeki dönemde de çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında AK Parti olarak iletmek istiyorum.

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. Beyefendi böyle talimat verdi. Böyle istendi deniyor. Bizim haberimiz yok. Bu fırsatçılığa imkan vermeyeceğiz. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmamız lazım. AK Parti saflarına katılanları büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz. Fitne odakları bizi yıldırmasın. Kardeşlik bağlarımızla bunları aşarak yolumuza devam edeceğiz.

ERDOĞAN, AĞZINI BOZDU

Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman bu iş bitmiştir.

Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa dayanarak millete zulüm etmemesi için bunu koruyacağız. CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bundan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez.

50+1 bu sistemin omurgasıdır.

Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirecek çalışma 2. pakette yer alacak.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI

Suriye'de güvenli bölge planı Suriyelilerin eve dönüşü için en makul yoldur. Kara-hava devriyesinin hikaye olduğunu gördük. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Hazırlıklarımızı yaptık, gereken talimatları verdik. Belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın. Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamak.

ABD'YE TEPKİ

PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, açıklayın.

FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir. Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız. Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır.

Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."