CHP MYK Abant'ta toplanacak

Yarın yapılacak MYK toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki tartışmalarının da ele alması bekleniyor. MYK toplantısının milletvekili kampının sona ermesinin ardından saat 13.30'da başlaması bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Dokunulmazlığı mı kaldıramazsınız namertsiniz" yanıtını vermişti.