“Gurbetçilerden açıkça haraç alınıyor”

Çakırözer, “Açıkça haraç alınıyor. Temmuz ayından önce 100 bin lira vererek emekliliği hak eden Almanya’da yaşayan bir kardeşimiz Türkiye’den 2400 lira emekli maaşı alabilirken şimdi 200 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor, alacağı maaş ise 1500-1600 liraya düşüyor” dedi. Bir Avrupalı Türk ailenin Türkiye’ye geliş gidişlerinin bir servet olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “THY indirim değil, bindirim yapıyor. Bu fiyat politikasından acilen vazgeçilmesi şart!” diye konuştu. Çakırözer, “Gurbetçilerimiz kâr-zarar hesaplarınızın bir ögesi olarak değil, birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.

Çakırözer, CHP Berlin Birliği’nin düzenlediği toplantının ardından TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı ilk gün Avrupa’daki Türklerin sorunlarını ve çözüm önerilerini Meclis kürsüsünde dile getirdi. Çakırözer, Almanya başta olmak üzere yurtdışında yaşayan milyonlarca gurbetçinin Meclis’ten beklentilerini şöyle sıraladı:

3 milyon oyları var, bir seçim bölgeleri yok: Avrupa’nın genelinde 5.5 milyon kardeşimiz var, oy kullanıyorlar. Hepimizin seçilmesinde onların her bir oyunun etkisi var. 3 milyon 47 bin seçmen var, İstanbul ve Ankara’dan sonra, İzmir’le birlikte en önemli seçmen nüfusu. Ama bir seçim bölgeleri dahi yok. Bu haksızlığı bu yasama yılında ortadan kaldırmalıyız.

Avrupalı turist 590 Euro, gurbetçi 1200 Euro: Almanya’daki Türklerin Türkiye’ye gönderdikleri katkı, sadece geçen yıl 833 milyon Euro. İzin sezonunda her yıl 3.3 milyar Euro Türkiye’de harcıyorlar. Avrupalı turistler Türkiye’ye geldiğinde ortalama 590 Euro para harcarken bizim kardeşlerimiz memleket ziyaretlerinde ve tatil yörelerinde en az 1100-1200 Euro bırakıyor.

Gurbetçi ailenin Türkiye’ye gelişi bir servet: AmaBerlin’den, Paris’ten Adana’ya, Trabzon’a, Konya’ya uçmak isteyen kardeşlerimiz New York’a gitmekten daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. 4-5 kişilik bir ailenin izne gelişi, dönüşü için bir servet ödenmek zorundalar.

THY indirim yerine bindiriyor: Dünyaca ünlü futbolculara, futbol kulüplerine, Hollywood yıldızlarına sponsorluk yapan Türk Hava Yollarımız, 1 milyar liranın üzerinde zarar etmiş durumda. Avrupa hatlarından ise çok kazanıyorlar. Buna karşılık konu Avrupa’da yaşayanlara gelince indirim değil, bindirim yapılıyor. THY’nin acilen bu fiyat politikasından vazgeçmesi şart.

Prim borcu iki kat arttı, maaş iki kat düştü: Yurt dışında çalışan kardeşlerimiz Türkiye’den de borçlanarak SSK emeklisi olabiliyorlardı. Temmuz ayında çıkan yasayla bu hayalleri ellerinden alındı. Hem prim bedeli yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı, hem daha fazla gün için prim ödemesi yapmak zorunda kaldılar, hem de SSK yerine BAĞ-KUR emeklisi yapılarak daha düşük maaşa mecbur bırakıldılar. Temmuz ayından önce 100 bin lira vererek emekliliği hak eden Almanya’da yaşayan bir kardeşimiz, Türkiye’den 2400 lira emekli maaşı alabilirken şimdi 200 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor, alacağı maaş ise 1500-1600 liraya düşüyor.

Ne insani, ne ahlaki: Bu düzenleme Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Ne insani, ne ahlaki. Bu bir üvey evlat muamelesi. Avrupa’daki Türkler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Onlara yönelik çok büyük bir vefasızlık.

Hepiniz ezilirsiniz: Bu konuya sadece bürokratların söyledikleri gibi “Gurbetçiler nimet-külfet dengesini bozuyor. Bu değişiklikle 1 milyar lira kâr ederiz” mantığıyla bakamazsınız. Eğer öyle hesap yapmaya kalkarsanız elli, altmış yıldır Almanya’da fabrikalarda, en ağır koşullarda dişini tırnağına takarak çalışıp üreten, kazandığını harcamayıp son kuruşuna kadar bu memlekete gönderen milyonlarca kardeşimizin bizlere sağladığı büyük nimetlerin altında ezilirsiniz.

Sağlık hizmetleri ücretsizdi, artık ayrı ayrı ücretli: Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz sağlık sorunlarını bugüne kadar Türkiye’deki sağlık kurumlarında ücretsiz çözebilmekteydi. Ama son birkaç aydır gurbetçilerimiz hastanelerden, sağlık ocaklarından, eczanelerden geri çevriliyor. Acil olmayan her türlü ihtiyaçları için ayrı para isteniyor. Bu kardeşlerimiz bu muameleleri asla hak etmiyor. Bu utanç verici uygulamaların arkasında hesapsız kitapsız harcamalar, lükse, şatafata harcanan millî servetimiz yatmaktadır.

Gurbetçileri kar-zarar hesabı olarak göremezsiniz: Beceriksiz, liyakatsiz ellerde krize soktuğunuz ekonominin, kara deliğe döndürdüğünüz SGK’nin kötü yönetiminin bedelini Avrupa’da yaşayan milyonlarca kardeşimize çıkaramazsınız. Gurbetçilerimiz kâr-zarar hesaplarınızın bir ögesi olarak değil, hizmet verilmesi gereken birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak görülmelidir. Bu amaç doğrultusunda Meclisimizde bir an önce tüm partilerin katılacağı bir araştırma komisyonunun kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır.