Erdoğan ağzını bozmuştu: İnce'den yanıt geldi

Muharrem İnce, Muhalefete “buradan size kemik düşmez” diyen birinden Cumhurbaşkanı olur mu? Aklı, fikri, dili kemikte olan birisi milletin birliğini, bütünlüğünü temsil edebilir mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi bir çabamız yok" dedi. "CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor" iddiasında bulunan Erdoğan, "Bundan sana bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez" ifadesini kullandı.

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