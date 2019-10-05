Özel'den MHP'ye sert yanıt: Semih Yalçın'ın seviyesine inmeye kalkarsak çıkarken vurgun yeriz

Kampın basına kapalı bölümünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa bir değerlendirme yaptığını aktaran Özel, şöyle devam etti:“Bu değerlendirmeden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzasıyla verilen teklif, grup yönetim kurulumuz tarafından bir rapora bağlanmış ve CHP’nin grup genel kurulunda bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve Siyasi Partiler Kanunu’na uyum düzenlemeleriydi.

”52 MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özel, 52 maddede yapılan değişikliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

Örneğin, koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi, artık bugün meri olan anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Başbakan ve bakanlarla ilgili ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 maddedeki değişiklikler yapıldı. İki maddede de üzerinde müzakere ettiğimiz değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi Grup Başkanvekili seçimiyle ilgiliydi. İki yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın gruba, Grup Başkanvekilinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim yerine eğer her şey yolunda gidiyorsa Sayın Genel Başkan da Grup Başkanvekillerinin grupla ilişkilerinden, yönetiminden ve performansından memnunsa bu arkadaşlar 2-3 yıl daha bu görevi sürdürebilsinler teklifini içeren bir değişikliktir.Yine ikinci değişiklik, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu, bizim tüzük değişikliğimizden daha sonra yapıldığı için orada grupların cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini, grubu olmayanların da parti tüzüklerine göre belirleyeceğini ifade ediyordu. Elbette burada da bir uyum gerekiyordu. Burada da yine cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisini gruba bırakarak ve gruba partinin üst organı Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği adayı sunma, teklif etme maddesini ilave ederek Cumhurbaşkanı Aday Gösterme Kanunu’na bir uyum gerçekleştirmiş olduk. 52 maddelik değişiklik, 5 değişiklik önergesiyle birlikte kabul edildi. Grup iç yönetmeliğimiz, Meclis Başkanlığına sunulacak, bastırılacak, dağıtılacak ve ilgili yerlerde yayınlanacaktır.”Toplantıda, güncel siyasete ilişkin konuşmaların yapıldığını, kişisel gelişim uzmanlarının da sunum yaptığını aktaran Özel, kampın yarın sona ereceğini söyledi.

MHP’NİN AÇIKLAMASINA YANIT: MHP'LİLERİ BİLE UTANDIRAN BİR ŞAHSİYETTİR

Özel, bir gazetecinin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, kendisinin dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP ile ilgili açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdiğini hatırlatması üzerine, “Semih Yalçın’ın seviyesine inmeye kalkarsak çıkarken vurgun yeriz biz. O yüzden Semih Yalçın’ın bu değerlendirmelerine o seviyeye inmemek adına herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Kendisi siyaset arkadaşlarını utandıran, Milliyetçi Hareket Partilileri de utandıran bir şahsiyettir. Onun değerlendirmelerinin tamamının Milliyetçi Hareket Partilileri utandırdığını paylaşmakla yetineyim sadece.” dedi.

İŞÇİLER SON DERCE HAKLI

Manisa’dan Ankara’ya yürüyüşe başlayan madencilerin Soma çıkışında durdurulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

“İşçilerin talepleri son derece haklıdır. Hem kendi haklarını hem hayatını yitirmiş arkadaşlarının şehitlerinin haklarını savunmaktadırlar. Buna karşı takınılan tutum, son derece yanlış bir tutumdur. Buradan Süleyman Soylu’yu da uyarıyoruz. Maden şehitlerinin aziz hatıralarına karşı daha fazla saygısızlık yapmayın. O emekçiler döneminizde 5 yıldır tazminatlarını alamıyorlar, tazminat haklarını aradıkları için başka şirkette işe de sokulmuyorlar. Süleyman Soylu’ya buradan açıkça söylüyorum, şu kadar vicdanın varsa bu yürüyüşe engel olma.”