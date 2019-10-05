‘Dilek Feneri’ uçurmak davalık oldu

Avukatların “Gösteri kanunu yürüyüşlerine muhalefet”, “Görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 7 avukat ocak ayında yargıç karşısına çıkacak.

Avukat Gökmen Yeşil, haklarındaki gözaltı kararını Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay’ın verdiğini belirterek “Tutuklu meslektaşlarımız hakkındaki soruşturmayı da yürüten isim Tuncay’dı. Durduk yerde gözaltına alındık. Alındığımız sırada ve sonrasında darp edildik. Hakkımızda adli kontrol kararı verilmesini gerektiren bir suç yokken savcı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmamızı istedi. Bu durumda hemen serbest bırakılmamız gerekirdi. Ancak dosya İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine gitti. Mahkemeden karar çıkmasına rağmen bizler bir yarım saat daha polis otosunda ellerimiz kelepçeli bekletildik” dedi.