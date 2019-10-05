ABD Büyükelçiliği'nden skandal beğeni



FETÖ soruşturmasından kaçak durumunda olan Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile alakalı paylaşımının beğenilmesi üzerine ABD Büyükelçiliği'nin hesabından yapılan açıklamada "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019