ABD Büyükelçiliği'nden skandal beğeni

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından FETÖ soruşturmasından kaçak durumunda olan Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki paylaşımı beğenildi. Etkileşimin fark edilmesi üzerine özür açıklaması yapıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Ekim 2019 Cumartesi, 23:24

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FETÖ soruşturmasından kaçak durumunda olan Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile alakalı paylaşımının beğenilmesi üzerine ABD Büyükelçiliği'nin hesabından yapılan açıklamada "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

[Haber görseli]

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Devlet Bahçeli, Ergun Babahan