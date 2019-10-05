Güvenli bölge konusunda hayaller ve gerçekler

Dış politikada başlangıçta yapılan hatalar sonunda milli çıkarlara ters düşen sonuçlar getirir. Bu kural birçok kez doğrulanmıştır.

“6 ay içinde Şam’da cuma namazı kılacağız” diyerek koyduğu stratejik planıyla AKP siyasal iktidarı, Suriye konusunda işin başında büyük hata yaptı.

Evet, hata yapıldı, ancak daha sonra gelişmeler oldu, zikzaklar çizildi. Bunları bir kenara bırakıp şu anda durum nedir, buna bakmamız gerekiyor.

Şu anda, Türkiye için gündemin en birinci konusu, Fırat’ın doğusunda yaratılmaya çalışılan güvenli bölgedir. Önce şu gerçek kabul edilmelidir ki ABD bu bölgede, yıllar içinde planlı bir biçimde çalışarak bir Kürt bölgesi oluşturmuş bulunuyor.

Bu oluşum sürecinde ABD, bir yandan Türkiye ile birlikte hareket ediyormuş gibi davranırken, öte yandan binlerce TIR askeri malzemeyi bu bölgede yerleştirdiği, geliştirdiği ve eğittiği Kürt kökenli oluşumlara verdi. Ayrıca düzenli bir ordu kurulması için gerekli eğitimi de verdi. Bunu hiçbir zaman kapatmak ya da örtmek, kamufle etmek yoluna gitmedi. Bu gerçeği 1 Ağustos 2019 tarihinde, bu köşede “İki Önemli Fotoğraf” başlıklı yazımızda çok açık bir biçimde gözler önüne sermiştik. Bu yazıda işaret edilen 22 Temmuz 2019 tarihli fotoğrafta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General McKenzie, Kuzey Suriye’de PYD/YPG/PKK’nin askeri sorumlusu Ferhad Abdi Şahin’le görüşüyordu. Bütün dünya basınına servis edilen bu fotoğrafla, ABD bir yandan Türkiye’ye stratejik ortak olduğunu söylerken, öte yandan YPG/PKK ile sıcak temasını sürdürdüğünü bütün dünyaya ilan ediyordu.

Ayrıca ABD, bu bölgedeki oluşuma TIR’larla yaptığı askeri malzeme yardımını gösteren fotoğrafları da her zaman bütün dünya basınına dağıttı. Bugün gelinen noktada, kurulacak güvenli bölge, ABD’nin Kuzey Suriye’de yarattığı Kürt oluşumunun tüm dünyada kabul ettirilmesi anlamına gelecektir.

Amerikalı Orgeneral Christian Nort-man’a atfen Al Monitor’da yapılan bir yorumda, Amerikalı general, “Türkiye ile ‘Ortak Hareket Merkezi’ kurmamızın hedeflerinden biri, planlanmamış askeri harekâtları sınırlandırmaktır” demiştir.

Bunun anlamı şudur: “Müşterek Ha-rekât Merkezi’nin hedefi, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna ABD’nin öngörmediği bir harekât yapması” mümkün değildir. Açıkçası güvenli bölge bunu sağlayacaktır.

Türkiye’nin bu konudaki stratejisinin esasları belli oldu. Buna göre, Türkiye’nin Suriye sınırı boyunca bir hat oluşturulacak, burada 140 köy ve 10 ilçe kurulacak, 15’er kilometre derinliğinde köyler, kasabalar yapılacak, bu köyleri TOKİ yapacak ve 2 milyon Suriyeli mülteci buralara yerleştirilecek. Bu planla, Türkiye PYD/YPG’den korunmuş olacak.

Bu tablonun içeriği birçok hayale yer veren bir rüya, bir hikâye gibi görünmüyor mu?

Bir an için her şey yolunda gitti, ABD bu planı kabul etti, PYD/YPG’yi yönlendirdi, onları 15 ya da 20 kilometre geriye çekti. Ama o şeridin hemen altında güvenli bölge adı verilen alanda 100 bini aşan bir orduya sahip bir özerk bir devletin varlığı da kabul edilmiş oluyor mu?

Rusya, Türkiye’nin sınırdaki sorunlarını anlıyoruz diyor, ama bu konuda bir girişimde bulunmuyor. Suriye Esad hükümeti ise “Benim toprak bütünlüğümü ihlal ediyorsunuz” diyor.

Türkiye ise bu planı, ne yazık ki, aslında Suriye’yi bölme stratejisi uygulayan ve bu politikayı da reddetmeyen ABD ile birlikte götürmek durumunda kalıyor. Türkiye, ABD’ye eylül sonuna kadar süre vermişti. Eylül bitti, ekimin ilk haftasındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri oraya müdahale ederse, ABD silahlı kuvvetleri ile bir çatışma olasılığından söz edilmektedir.

Oluşturulan bu bölgenin Suriye’nin 1/3’üne denk geldiği petrol ve diğer doğal kaynaklar açısından da zengin olduğu unutulmamalıdır.

Güvenli bölge bir bakıma PYD/YPG’nin kabulü anlamına geliyor. Çünkü bu oluşum güvenli bölgede yerleşmiş durumda... Kaldı ki ABD ile yapılan anlaşma gereği o bölgeye bir harekât yapmak için ABD’nin iznini almak gibi bir durumla karşı karşıya geleceğimiz de ayrı bir gerçektir.

ABD, açıkça Suriye’de bir Kürt devleti kurmak için Türkiye’yi ve siyasal iktidarın içinde bulunduğu açmazları kullanıyor.

“Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemleri kulağa hoş geliyor, ama gerçekler bambaşka.

Gazetemiz baskıya hazırlanırken Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde hareketlilik yaşanıyordu. Bu koşullar altında AKP siyasi iktidarının ne yapacağı görülecek.