Erdoğan, Trump ile görüştü; gelecek ay Washington’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgenin ele alındığı görüşmede Erdoğan ve Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.
(DHA)
Yayınlanma tarihi: 6 Ekim 2019 Pazar, 22:51

[Haber görseli]İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN WASHİNGTON’A GİDECEK

Erdoğan-Trump ikilisi, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

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