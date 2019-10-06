CHP’de yönetmelik değişikliği: Açıklama öncesi onay alacaklar

CHP’nin Abant’ta yapılan milletvekili kampında partinin iç yönetim yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirildi. Grup başkanvekillerinin seçimi ve milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre mevcut yönetmelikte yer almayan Basınla İlişkilerde Disiplin Başlığı altında yeni bir madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenlemeden önce grup başkanvekillerine basın toplantılarının içeriklerini bildirecek. Türkiye gündeminde önemli gelişmeler yaşanması durumunda izlenecek politikalar uygun araçlarla milletvekillerine bildirilecek. Yeni düzenlemeye göre, milletvekilleri Türkiye gündeminde önem taşıyan ve yetkili organlarda görüşülmemiş konularda söylem birliği sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve sosyal medyaya açıklama yapmadan önce grup başkanvekillerinden onay alacak.

CHP’nin grup iç yönetmeliğinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili de değişiklik yapıldı. Düzenlemeye göre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından belirlen bir aday, TBMM Grubu’na önerebilecek. Aday hakkında son kararı TBMM Grubu verecek.

İç yönetmelikte ayrıca grup başkanvekillerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, milletvekilleri tarafından iki yıllığına seçilen grup başkanvekillerinin görev süresini uzatma yetkisi CHP Genel Başkanı’na verildi.