Cumhur İttifakı'nda 'ayyaş' krizi

Yiğit Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden Başkent Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a yönelik şunları yazdı: “Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesine teslim edilen Ecevit! Ve sonrası yaşananlar! Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem… Eğer sayın Bahçeli hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli! Bunu bu konuda çok şey bilen, bizzat yaşayan bir Türk vatandaşı ve bir Türk milliyetçisi olarak söylüyorum! Bu Haberal denen adam Türk milletine asla iyilik yapmaz! Yapamaz!”

‘BİLDİKLERİMİ ANLATABİLİRİM’

Bu ifadeler üzerine Mehmet Haberal’ın oğlu MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal sosyal meyda hesasbından, Yiğit Bulut’a yönelik, “Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var?” diye yazdı.Haberal daha sonra şu ifadelerin yer aldığı paylaşımlar da yaptı: “Yine çok içmişsin! Bildiklerimi anlatabilirim ama.. Araya kimleri koyup iş istediğini verilmeyince de… Bence içince yazma sapıtıyorsun. Adı yiğit olup kendisi yiğitlikten nasibini almamış zat beni engellemiş. Savcıları kaçak,hakimleri FETÖ üyeliğinden ceza yemiş kumpas kurucular senin ithamlarını didik didik ettikleri halde başaramadılar. Sahi sen hangi taraftasın?”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından Yiğit Bulut’un Mehmet Haberal ile ilgili yorumlarına, “Yiğit Bulut, Mehmet Haberal adam gibi adam ve devlet, millet aşığı, şerefli Türk milliyetçisidir. Sen bu ülkenin, hak etmeden nimetlerinden beslenen bir tipiyken, Mehmet Haberal bu ülkenin kendi imkanlarıyla yetişmiş bilim adamıdır. Yiğit Bulut,yazdıkların hiç olmamış,yeniden oku” ifadeleriyle tepki gösterdi.