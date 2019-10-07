MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne: F*ck yu, go home

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ soruşturması kapsamında kaçak durumda olan Ergun Babahan'ın, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin paylaşımı beğenilmişti. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Ankara-Washington hattında yaşanan 'like krizi'ne ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Birol Gür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Büyükelçiliği'nin mesajını alıntılayarak "F*ck yu, go home" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazdığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz siyaset dönemine hazır olmalı" tweeti beğenildi. Söz konusu tweetin yanlışlıkla beğenildiğini açıklayan Büyükelçilik özür mesajı paylaştı.

ABD Büyükelçiliği Babahan'ın "Türkiye halkları Bahçeli'siz siyaset dönemine hazır olmalı" tweetinin yanlışlıkla beğenilmesinin ardından şu mesajı yayımladı:

"Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz."

Açıklamayı tatmin edici bulmayan Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'ın şehir dışında bulunması dolayısıyla ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak izahat istedi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Açıklama yaptılar ama bu açıklama net değil. Büyükelçi Adana'da olduğu için maslahatgüzarı arkadaşlarımız çağırdı. Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" dedi.

ABD Büyükelçiliği bugün (6 Ekim) konu hakkında resmi Twitter hesabından bir açıklama daha yaparak, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.