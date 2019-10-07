Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'a kendi partisi de sahip çıkmadı

Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından açıklamıştı. Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söylemişti.

Yeşil Sol Merkez Yürütme Kurulu, Ufuk Uras’ın son dönemde yaptığı güncel siyasi yorumlar ve yeni parti kurma hazırlığı yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeşil Sol Merkez Yürütme Kurulu Ufuk Uras’ın son günlerde yaptığı açıklamalar kendi kişisel görüşleridir. Partimizin ülkemiz sorunlarına bakışı ve çözüm önerileri bellidir. Yeşil Sol Parti ülkemizin sorunlarına bakışını, bu konulardaki çözüm önerileriyle bunları gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini, başta Parti Konferansı olmak üzere yetkili kurulları içinde tartışarak belirlemiş olup, siyasi faaliyetlerini bunlara uygun şekilde sürdürmektedir. Yeşil Sol Parti kurucusu ve halen partimizin üyesi olan eski milletvekili Ufuk Uras tarafından yapılan açıklamalar Partimizin bu politikalarıyla bir ilgisi bulunmayan, kendisinden başka kimseyi bağlamayan kişisel görüşleridir. Yeşil Sol Parti, üyelerinin en geniş katılımıyla emek, demokrasi, ekolojik mücadele ve barış eksenli kararlar almıştır. Bu alanlarda her türlü olumlu gelişmenin ancak toplumsal muhalefet güçleri eliyle gerçekleşebileceği aşikardır. Partimiz, birlikte hareket ettiği diğer parti ve toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir” denildi.