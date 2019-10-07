Öztrak'tan TÜİK tepkisi: Vatandaşa da söylesinler

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Dün gece yarısı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. Tam buna üzülürken tren ve posta ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Vatandaşların üstüne zamlarla abanıyorlar. İktidar Uluslararası Para Fonu ile gizli kapaklı görüştü. IMF bunlara ev ödevi bıraktı. Hepsini birer birer yapıyorlar.

-Memlekette zam var enflasyon yok. TÜİK'in başına sosyete damadın arkadaşını atadılar sorun çözüldü.

-TÜİK'in memlekete yapacağı en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın. Devletin ve kurumların itibarı liyakate değil ahbap-dost atamalarıyla sıfırlandı.

Millet artık bu ekonomiye güvenmiyor. Devlet AKP Genel Başkanı yine partisinin kampında çıkıp milletten Türk Lirası'na yatırım yapması için istirhamda bulundu. E güzel de kendi yandaşlarına döviz üzerinden veriyorsun. Tüm bu sözleşmeleri Türk Lirası'na döndürün. Bunların hiçbirini yapmadığınız için sizin sözlerinize güvenmiyorlar."

"Saray ne kadar zam yapar, ne kadar ek vergi koyarsa bu aziz millet kaldırır zannediyor!"

"Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor."

"SURİYE'DEKİ BARIŞIN EN KISA YOLU ŞAM İLE ANKARA ARASINDAKİ YOL"

"Biz bu meselenin başından beri itibaren şunu söylüyoruz; Orta Doğu bataklığına girmeyin. Ama bizi dinlemedi, sonra da işler sarpa sarınca bizi aldattılar dedi. Biz Suriye ile ilişkileri düzeltin dedik. Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim Mehmetciğimiz yabancı topraklarda neden şehit oluyor diye sorduk. Biz Mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ile Ankara arasındaki yoldur."

(Trump'ın destek açıklaması)"Ama hemen bir sonraki paragrafta ben vergi mükelleflerimin parasını korumak işçin bunu yapıyorum. Bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz. İkisi de başka yerlere mesaj gönderiyor. Biz bu mektubu okuduğumuzda gördüğümüz şu; sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur; siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından sonuna kadar ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakalım"

"(ABD Büyükelçiliği'ne 'like' tepkisi) Başkanvekilimiz bir açıklama yaptı. Biz aynı yerde duruyoruz. Bu ülkenin partilerinden herhangi birine bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız"