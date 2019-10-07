Trump'ın açıklamasına CHP'den ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığına ilişkin 'Türkiye benim belirlediğim sınırlarına çıkmaya yönelik herhangi bir adım atarsa, Türkiye ekonomisini tamamen mahvedip, yok edeceğim' açıklamasına CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tepki gösterdi.

Öztrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir'' ifadelerini kullandı.