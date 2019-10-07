HDP: ABD, Türkiye’nin kucağına saatli bomba bırakmıştır

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oluç, Suriye’nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekâtın, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyeceğini söyleyerek “Askeri güçle bölge gücü olunamaz. Bunu net olarak söyleyelim” dedi. Suriye’de ve Irak’ta müzakereyle adımların atılması gerektiğine söyleyen Oluç, “Özellikle Suriye’de iç savaşın sona ermesi ve demokratik bir rejimin gerçekleşmesi için adım atılması gerekiyor. Askeri güçle bölge gücü olunamaz. Askeri güçle bölgede hâkimiyet sağlama hedefleri tarihsel olarak da baktığımızda her zaman geri tepmiştir. Suriye’de, Irak’ta, komşularımızda demokratik rejimlerin gelişmesi için Türkiye’nin örnek ülke olması gerekli” dedi. ABD’nin IŞİD’li esirlere ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren Oluç, “ABD, IŞİD’li esirlerle ilgili açıklamasıyla Türkiye’nin kucağına adeta bir saatli bomba bırakmıştır” diye konuştu.