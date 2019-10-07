'Sorumlular cezalandırılsın'

Özülker, “Bu beğeniyi yapan her kimse onun şu ya da bu şekilde cezalandırıldığının bildirilmesi gerek. Bu, Türkiye’nin içişlerine müdahaledir. Ancak ABD’nin tutumunun da pek yadırganmaması gerekir” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da ABD Büyükelçisi’nin Türkiye’nin taraf olduğu Viyana Konversiyonu’nun ilgili maddelerine göre, “hukuken istenmeyen adam ilan edilebileceğini” kaydetti.