Selçuk'tan 'EYT' yorumu: Popülist davranamayız

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, arabada sigara içenlere ceza verilmesinin doğru olmadığı, bunun özel hayata girdiği eleştirilerinin anımsatılması üzerine şunları söyledi: “Özel hayat olarak değerlendiriyorsak o zaman cep telefonuyla konuşmak da yasak, o zaman biz özel hayata müdahale mi ediyoruz? Bana kalsa aracın içinde sigara içen kim varsa yasak olması gerekir. Araçta insan tek olmuyor ki, çocuğu eşi oluyor. Burası çok dar bir alan etkileşim çok yüksek” dedi.

‘EYT’Yİ GETİREMEYİZ’

Toplantıda bazı milletvekilleri EYT ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını da sordu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Kısım kısım zaten yardımcı olunuyor. Doğrudan doğruya, topyekün bir anda yapma şansımız yok. Bunu Süleyman Demirel daha önce yaptı, emeklilik yaşı 38’lere kadar düştü. Ortada bir sandık var. Buna primler koyuyorsunuz, bundan da emekli maaşlarını ödüyorsunuz. İkisini karşılamayan bir düzenlemeyi getiremeyiz. Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” dedi.