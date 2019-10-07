'Muhalefete bariyer koyuyor'



CHP’li Özel, TBMM Başkanı Şentop’un dün bir gazete yayımlanan demecinde önerge ve yasa tekliflerinin iadesi konusundaki “Anayasa ve içtüzük yetki vermiş, TBMM Başkanlığı noterlik makamı olarak tasarlanmamış” ifadelerini değerlendirdi.

Özel, iade edilen önergelerin içeriği incelendiğinde TBMM Başkanlığı’nın anayasa ve içtüzükte kendisine verilen yetkiyi suiistimal ederek kötüye kullandığını ve adeta içerik denetimi yaptığına işaret etti. Özel, “Muhalefet partilerinin siyaset yapma biçimine yönelik TBMM Başkanlığı’nın adeta bir bariyer koymaya çalışmasıyla karşı karşıyayız. TBMM Başkanı, halkın oylarıyla ve onayıyla parlamentoya gelmiş siyasi partilerin; tercih ettiği kelimelere, siyasetteki önceliklerine, mensubu bulunduğu siyasi partinin bir üyesiymiş gibi bakamaz. Anayasa ve içtüzük, ona bu yetkiyi vermemektedir” değerlendirmesini yaptı.

Özel, HDP’li milletvekillerinin 180, CHP’li milletvekillerinin 58, TİP milletvekillerinin 1 soru önergesi ile; HDP’li milletvekillerinin 18, CHP’li milletvekillerinin 3, İYİ Parti’li milletvekillerinin 1 yasa teklifinin iade edildiğini kaydetti. Özel, bu durumun muhalefet partilerine yönelik bir engelleme biçimi olduğunun yalnızca rakamlara bakarak görülebildiğini vurguladı. Şentop’un aynı demecinde, iade ettiği önergeleri gösterebileceğine yönelik ifadeler kullandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“Katar uçağının iade edilmesine ilişkin kanun teklifimiz, ‘şahsi kullanımı için lüks uçak almanın peşine düşmesi’ ifadesi nedeniyle iade edilirken. TRT’nin radyo ve televizyon vericilerini protokol imzalamadan ücretsiz olarak bir gruba devretmesine ilişkin önerge, ‘radyo vericileri peşkeş çekildi’ ifadesi nedeniyle iade edilmiştir. Yine Ege Denizi’nde 17 ada ve 1 kayalığın hukuki durumuna ilişkin bir soru önergesi, ‘Bu konuda hangi askeri ve diplomatik adımlar atılmaktadır’ sorusu gerekçe gösterilerek iade edilmiştir. Bunların tamamı yetkinin aşıldığı örneklerden yalnızca bazılarıdır.”