‘Bugün seçim olsa’ anketini yayınladılar! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Medyaspot’tan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, çalışma, 2019 Ekim veya 2023 Haziran ayında yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi partilerin alması beklenen oy oranlarını, 2018-Haziran Genel Seçimindeki oy oranları ile karşılaştırmalı her seçim çevresi ve Türkiye Geneli için ayrı ayrı hesaplanarak gerçekleştirildi.

Buna göre, 2011-Haziran Genel Seçiminde yüzde 62.8, 2018-Haziran’da yüzde 53.5 olan Cumhur ittifakı ortakları AKP+MHP oy oranı 2019-Ekim ayında yüzde 47.2’ye geriledi.

Bugün seçim olması durumunda AKP’nin oy oranı yüzde 37.3, MHP’nin yüzde 9.9 toplam oylar yüzde 47.2 olarak hesaplanan çalışmada, her 2 siyasi partinin de oy kaybetmekte oldukları ifade edildi.



Çalışmaya göre, seçimlerin normal takvimi olan 2023-Haziran ayında yapılması durumunda AKP+MHP oy oranı yüzde 40.7. Polimetre, Cumhur ittifakının yıllar içindeki kan kaybıyla ilgili, “Zaman AKP+MHP aleyhine işlemektedir. “AKP+MHP iktidarının ancak, olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde, sürebileceği anlaşılmaktadır” dedi.

HDP’NİN BİRİNCİ ÇIKTIĞI İLLER

Polimetre’nin çalışmasında, AKP+MHP oy oranının 7 seçim bölgesinde artarken 80 seçim bölgesinde azaldığı dikkat çekti. Cumhur ittifakının oy oranının arttığı, 7 seçim bölgesinden 6’sı HDP’nin birinci çıktığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli, Mardin Ve Van diğeri ise Bartın olarak sıralandı.

“BUGÜN (2019-EKİM) VEYA ZAMANINDA (2023-HAZİRAN) GENEL SEÇİM YAPILDIĞINDA SİYASİ PARTİLERİN BEKLENEN OY ORANLARI” ÇALIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:





2011-Haziran Genel Seçiminde yüzde 62.8 2018-Haziran’da yüzde 53.5 olan AKP+MHP oy oranının 2019-Ekim’de (bugün) yüzde 47.2 ye gerilediğini, normal şartlar altında 2023-Haziran ayında yapılacak bir genel seçimde ise yüzde 40.7 olacağını hesaplamaktayız.

AKP+MHP oy oranı 7 Seçim Bölgesinde artarken 80 seçim bölgesinde azalmaktadır. AKP+MHP oy oranının arttığı, 7 seçim bölgesinden 6’sı (Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli, Mardin Ve Van) HDP’nin birinci parti olduğu illerdir. Diğer il Bartın.

AKP+MHP iktidarının, ancak olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde, sürebileceği anlaşılmaktadır.





“80 SEÇİM BÖLGESİNDE AKP+MHP OY ORANI AZALIRKEN, 7 SEÇİM BÖLGESİNDE ARTIYOR”



Türkiye genelinde 80 seçim bölgesinde AKP+MHP oy oranı azalmakta, 7 seçim bölgesinde artmaktadır.

AKP+MHP oy oranları toplamının artmakta olduğu iller Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Bartın ve Tunceli’dir. Bartın hariç bu illerin tümü son genel seçimde HDP’nin birinci olduğu illerdir.

Bu illerin bir başka ortak özelliği de 2017 referandum’unda Türkiye’deki genel trendin dışında hareket etmiş olmalarıdır. Örneğin Van ili için beklenen EVET oranı yüzde 20.6 olmasına karşılık, gerçekleşen yüzde 42.7 olmuştur. Diğer iller için de beklenen ve gerçekleşen EVET oy oranları ilgili grafiklerde gösterilmektedir.

“BUGÜN SEÇİM OLSA AKP'NİN OY ORANI YÜZDE 37.3, MHP'NİN YÜZDE 9.9"

• Bugün (2019-Ekim) için AKP nin oy oranı yüzde 37.3 ve MHP’nin oy oranı yüzde 9.9 olmak üzere toplam yüzde 47.2 olarak hesaplanmaktadır.

• 2023-Haziran için AKP’nin oy oranı yüzde 32.2 ve MHP’nin oy oranı yüzde 8.5 olmak üzere toplam yüzde 40.7 olarak hesaplanmaktadır.

• Siyasi partilerin zamana bağlı olarak hesaplanan oy oranlarından her 2 partinin de oy kaybetmekte oldukları anlaşılmaktadır.

• Zaman AKP+MHP aleyhine işlemektedir,

• Seçimlerin normal zamanında (2023-Haziran) yapılması durumunda AKP+MHP oy oranının (yüzde 32.2+ yüzde 8.5) yüzde 40.7 olacağı hesaplanmaktadır,

• Bugün erken seçim yapılması AKP+MHP, istedikleri sonucu alsalar bile, iktidarlarını sadece 15 ay uzatacaktır,

• AKP+MHP için esas olanın TBMM çoğunluğu değil cumhurbaşkanlığı olduğu dikkate alındığında yapılacak bir erken seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi olasılığı az değildir, ve bu olasılık giderek artmaktadır.

• AKP+MHP seçim sistemini değiştirmek yoluna gidebilir, yeni seçim sistemi ancak 1 yıl sonra uygulanabilir,

• AKP başkanlık ve milletvekili seçimleri için Anayasa Değişikliği yoluna gitmeyi düşünebilir, ancak bunun için de TBMM’de yeterli sayıya sahip değildir.

• AKP+MHP iktidarının ancak, olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde, sürebileceği anlaşılmaktadır.