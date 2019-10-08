HDP'den Suriye harekâtı tepkisi

Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Suriye'de bugün bir sorun varsa ancak siyasi yolla çözülür. Savaş politikalarıyla Suriye, Irak için ancak çözümsüzlük üretebilirsiniz. Ağzını açan herkes Türkiye'de de Irak'ta da Suriyenin toprak bütünlüğü deniyor. Bizim dışımızda Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteren başka bir parti yok.

-20 yıldır bu tezkerelere evet diye diye bu Meclis bakın Türkiye'yi nereye sürükledi. Tezkerelere hayır demenin vakti gelmiştir.

-Bu tezkereyi değerlendirirken 5 yıl önceye, 6-8 Ekim'e bakmak gerekir. Bugün IŞİD sorunu vardır. O gün Kobane konusunda duyarlılık çağrısı yapanlar bugün suçlanıyorlar.

-Sırf 10 bin tane DAEŞ'li var. 2 bini Avrupalı. Kimse istemiyor. Dünyanın gördüğü en ciddiyetsiz Amerikan Başkanı diyor ki, bu işi halledin.

-Ekonomiyi ayakta tutmanın yegane yolu zam ve vergiler. Saray'ın finanasmanını emekçinin omuzlarına yüklemeye devam ediyorlar. Köprünün fiyatı üç yılda üç kata çıkmış. Maliyeti 3 TL ama 7.5 TL'yi savaşın finansmanı için veriyor. O merminin parasını köprüden geçen, ekmek alan, elektrik faturalarıyla size ödetiyor. Hatta bebeklerimizin içtiği sütün parasıyla bize ödetiyor.

-Her şeye zam ama enflasyon düşüyor. Enflasyonu yüzde 10 olan var mı? Benim sepetim, harcamalarım sadece yüzde 10 arttı diyen var mı? Her şeye bunca zam yapılırken hiç yüzde 10 enflasyon söz konusu olabilir mi? Bütün devlet kurumları yalana batmış. Dünden beri dolar yükseldi. Türkiye'nin borçlarının maliyeti bir gecede 58 milyar TL arttı.