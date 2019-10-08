Kılıçdaroğlu: Tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Esnaf kardeşim hayatından memnun mu? Esnaf kardeşlerime biraz sitem ediyorum kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim, "Geçinemiyorum" diyor, "Zam üstüne zam geliyor" diyor, "Zarar ediyorum" diyor. Diyor da bunları yapan kim? Senin oy verdiğin siyasi partinin lideri yaptı. Sen onlara ders verdiğin gün bu sorunlar bitecektir.

Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. İşsizlik nasıl bitiyor, her eve nasıl huzur geliyor, göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak. Biz bunların hepsini yapacağız. Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok.

"SABREDİN, AÇIKLAYACAĞIM"

Devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Sabah kim yanına giderse onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, çiftçi? Onların derdini dinleyen yok. O sarayda otururken sanıyor ki herkesin yeri çok rahat. AK Parti’li kardeşlerime seslenmek isterim önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl arpalık haline getirmiş onu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda haftaya açıklayacağım. Sabredin.

Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim.

TRUMP TEPKİSİ: TIK YOK

Perişan edeceğim seni diyor, ilk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Neden itiraz etmiyorlar?

Eğer tehdit ediliyorsan tepki göstereceksin, tepki gösteremiyorsan çekileceksin. Yönetemiyorsan çekileceksin.

"MİLLET BUNU YEMEYECEK"

Enflasyon yüzde 9'muş... Zam üstüne zam geldi ama enflasyonumuz yüzde 9. Beyaz peynirin kilosuna 1 yılda yüzde 61 zam geldi. Domates yüzde 40 zamlandı. Ama enflasyonumuz Saray'a göre yüzde 9. Daha dün köprülere zam geldi. 'Ben bunu söylüyorum yerseniz' diyor.

Bu millet önümüzdeki seçimlerde yemeyecek, gerekli dersi verecek. Buna inanıyorum. Kırmızı et sanayicileri başkanı bir açıklama yapmış, 'Son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı' diyor. 'Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ama iç piyasada tüketim düştüğü için kimse fiyatları artıramıyor' diyor. Bunu da AKP’li kardeşlerim hafızalarının bir köşesine yazıyordur. Buradan kamyon şoförlerine seslenmek isterim; sorununu biliyorum, nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir. O yüzden ben CHP olarak sizlerin oyunu istiyorum. Huzur için, bereket için istiyorum.

"TÜRKİYE YOKUŞ AŞAĞI UÇTU; SARAY ŞAHA KALKTI"

Türkiye yokuş aşağı uçtu; Saray şaha kalktı. 82 milyonun nefesi kokuyor ya açlıktan. Gidip mutfaklara bakın, yangın var. Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı, emek harcadılar mı? Bunların hiçbiri yok. Hepimizin gündeminde bir de Suriye konusu var. Ortadoğu bataklığı var. En baştan bu bataklığa girmeyin dedik.

"EMPERYAL GÜÇLERİN OYUNCAĞI OLUYORUZ"

Emperyal güçlerin neden oyuncağı oluyoruz? ABD ile Rusya'dan ayrı ayrı talimat alan bir Saray devletine dönüştük. En ağır hakaretlere maruz kalıyoruz. Koşa koşa hala Amerika'ya gidiyorlar bir fotoğraf için! Tank Palet Fabrikası, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir fabrika. Bu fabrikayı peşkeş çektiler. Biz söyledikçe inkar ediyorlar, hepsi ortada.

"GERÇEK MİLLİYETÇİYİM"

Ben onlar gibi değilim, gerçek milliyetçiyim! Memleketimi savunurum ben, bayrağımı, vatanımı savunurum. Altı okumuzdan birisi milliyetçilik.

"VİCDAN VE AHLAK SABİHİBİ HERKESE SESLENİYORUM"

Vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum. Suriye'de kriz çıktığı zaman, Eylül 2011'de Suriye yönetimiyle görüşüldü. Suriye muhalefetiyle görüşüldü. Barış olsun diye görüşüldü. İktidar silah gönderdi, biz milletvekili gönderdik.

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuralım dedik. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'den oluşan bir yapı kuralım dedik. Eylül 2018’de İdlib için 6 öneri yaptık. Bu ayın başında ise Suriye Konferansı düzenledik. Bu önerileri yangın bize sıçramasın diye yaptık.

ERDOĞAN'A 7 SORU SORUYORUM:

1- Bir zamanlar dost olduğumuz Suriye ile durup dururken neden kavgalı hale geldik. Sana Suriye’nin iç işlerine karış diyen kimdi?

2- Suriye’deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi? Bu gayrimeşru yolu sana önerenler kimlerdi? Hala senin yanındalar mı? Bu silahları sana kim gönderdi?

3- Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen teröristlere geçiş telkinini kim yaptı?

4- Fırat’ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini devralmaya kalkıyorsun. Biz teröristlerin bekçisi miyiz? Bu tablo Türkiye’ye yakışıyor mu?

5- Suriyeli sığınmacıların maliyeti bize 40 milyar dolar. Peki Suriye bataklığının Türkiye’ye maliyeti ne kadar?

6- Amerika ile bir telefon görüşmesi üzerine mutabakat sağladığın anlaşılıyor. Ama Trump tehdit edecek kadar cüretkar. Ne için söz verdin? Haddini aşmayacağın nokta nedir?

7- Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını hala sürdürüyor musun? Eş başkanlığının Türkiye’ye ne faydası oldu?

"TEZKEREYE İÇİMİZ YANA YANA 'EVET' DİYECEĞİZ"

Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana 'Evet' diyeceğiz. Yazıktır günahtır. Bütün bu süreci milletimizle paylaşmak benim vicdan borcumdur. Ahlaklı olarak doğruları söylüyoruz. Gidip Trump'a teslim olan adamdan hayır gelmez.