Mevlüt Çavuşoğlu’ndan üniformalı paylaşım

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaştı.



Çavuşoğlu, Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" dizelerine yer verdi.