Mevlüt Çavuşoğlu’ndan üniformalı paylaşım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 15:50

[Haber görseli]Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaştı.

Çavuşoğlu, Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" dizelerine yer verdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu