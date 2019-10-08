Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaştı.
Çavuşoğlu, Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" dizelerine yer verdi.
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan üniformalı paylaşım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 8 Ekim 2019 Salı, 15:50
Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaştı.