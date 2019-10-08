Paket ‘üç değişiklikle’ geçti

TBMM Adalet Komisyonu’nda, 1. yargı paketi bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi. Paketle getirilen seri ve basit yargılama ile kapsamı genişletilen uzlaşma ve ön ödeme usullerinin 1 Ocak 2020 tarihinden önceki dosyalarda uygulanamayacağı yönünde değişiklik yapılarak Yargıtay’ın elindeki dosyaları yerel mahkemelere göndermesinin yolu kapatıldı.
Emine Kaplan
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 02:26

[Haber görseli]Komisyonda, muhalefetin önergeleri reddedilirken, AKP’nin önergeleriyle 3 maddede değişiklik yapıldı. Hukuk mesleklerine giriş sınavında soru sayısı 150’den 100’e düşürülürken soruların yanıtlarının kaç şıklı olacağı konusu ÖSYM’yle yapılacak protokole bırakıldı.
Bir başka değişiklikle, bölge adliye mahkemesi (istinaf) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kesin nitelikteki kararlara karşı yapılan itirazların inceleme usulü yeniden belirlendi. Buna göre, ceza daireleri mümkün olan en kısa sürede itirazları inceleyecek ve yerinde görürse kararını düzeltecek, itirazları yerinde görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderecek.

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