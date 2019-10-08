Paket ‘üç değişiklikle’ geçti

Komisyonda, muhalefetin önergeleri reddedilirken, AKP’nin önergeleriyle 3 maddede değişiklik yapıldı. Hukuk mesleklerine giriş sınavında soru sayısı 150’den 100’e düşürülürken soruların yanıtlarının kaç şıklı olacağı konusu ÖSYM’yle yapılacak protokole bırakıldı.

Bir başka değişiklikle, bölge adliye mahkemesi (istinaf) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kesin nitelikteki kararlara karşı yapılan itirazların inceleme usulü yeniden belirlendi. Buna göre, ceza daireleri mümkün olan en kısa sürede itirazları inceleyecek ve yerinde görürse kararını düzeltecek, itirazları yerinde görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderecek.