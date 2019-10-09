Eren Erdem adalete çok susadı

CHP’li Erkek, Meclis’te CHP’li milletvekilleriyle yaptığı basın açıkmasında Erdem’in “gazetecilik mesleğini icra ettiği için tutuklandığını” kaydetti. Erkek, şöyle konuştu: “Eren Erdem’in tam 5 yıl telefonlarını dinlediler ama hiçbir şey bulamadılar. 5 yıllık HTS kayıtlarını incelediler. Baktılar ki Eren Erdem, bırakın bir FETÖ’cüyle telefonda görüşmeyi, bir caddede, sokakta bile bir araya gelmemiş. HTS kayıtlarında da hiçbir şey bulamadılar. Ondan sonra SMS kayıtlarını incelediler, dijital incelemeler yaptılar. Yine hiçbir şey bulamadılar. MASAK raporları da temiz geldi. Dosyada bir tek delil yok. Ne yaptılar? Tüm kumpas davalarında yaptıkları gibi ‘gizli tanık’ buldular. ‘Gizli tanık’, Eren Erdem’in aleyhinde ifade vermesi için yönlendirildi, menfaatler sağlandı ve gizli tanık ifadesiyle dosya halledilmeye çalışıldı ama işler bekledikleri gibi gitmedi.”

GİZLİ TANIK PİŞMAN

“Gizli tanığın” duruşmada, “Bana baskı yaptılar, pişmanım, iftira attım” dediğini söyleyen Erkek, bunun üzerine Erdem’in bir sonraki duruşmada tahliye edildiğini, cezaevinden çıkamadan savcının itirazıyla başka bir mahkemenin dakikalar içinde tahliye kararını kaldırdığını ifade etti. Erkek, “İşte biz onun için mahkemeler yürütmenin tahakkümü altında diyoruz. Onun için hâkimler ve savcılar bağımsız ve tarafsız değil diyoruz ama şunu da biliyoruz; bu siyasi davalar, bu kumpas davaları er geç bir gün gelir, çöker” diye konuştu.