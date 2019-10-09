Bahçeli, haftaya başlayacak

MHP lideri Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmiş, kısa süreli tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak parti genel merkezinde işbaşı yapmıştı. Geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden ve burada doktorların “dinlenmesi gerektiği” yönündeki uyarıları üzerine evinde dinlenmeye çekilen Bahçeli’nin en geç pazar günü parti genel merkezinde olacağı da belirtiliyor. MHP kurmayları, “Sayın Genel Başkanımıza uygulanan her türlü tetkikin sonuçları iyi geldi. Kendisi en geç pazar günü parti genel merkezinde olacak. Sağlığı üzerinden yapılan her türlü hakaret içeren açıklamalar ile ilgili yasal işlemde bulunacağız” açıklamasında bulundu.