Bakanlarda ‘kabine’ telaşı

Yeni sistem nedeniyle milletvekillerinin ulaşamadıkları, taleplerini iletemedikleri şikâyetlerine neden olan kabine üyeleri, milletvekillerine bir yazı göndererek taleplerini iletmelerini istedi. AKP’li milletvekilleri, bu durumu kabine revizyonu beklentisinin artması ve bakanların kabine dışında kalma endişesinden kaynaklandığı yorumunda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı da, bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumları ‘E-devlet’ üzerinden takip etmek için sistem kurarken, belediyeler için de benzer bir sistem için hazırlık yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre kabine revizyonuyla ilgili beklenti bazen düşüp bazen yükselirken, bu iniş çıkışlar bakanların da performansını etkiliyor. Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütçe görüşmelerinin ardından kesin bir revizyona gideceği belirtilirken, bakanlarda da bu kapsamda bir hareketlilik olduğu ifade ediliyor. Özellikle 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından milletvekillerinin Erdoğan’la toplantılarda da, kendi aralarındaki sohbetlerde de şikâyet edilen konuların başında, bakanlara ulaşılamaması ve taleplerin iletilememesi yer alıyordu.

AKP’nin Kızılcahamam kampı öncesi ve sonrasında bazı bakanlar, milletvekillerine yazı göndererek bakanlıklarının faaliyet alanlarına giren konularda seçim bölgeleriyle ilgili taleplerinin olup olmadığı soruldu. Yazıda, taleplerin iletilebileceği bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin iletişim bilgileri yer aldı.

Milletvekillerinin, sık sık şikâyet konusu yaptıkları “randevu istiyoruz, yanıt alamıyoruz” yakınmasına neden olan randevu sorununun da son dönemde çözülmeye başladığı, randevu taleplerinin daha hızlı şekilde yerine getirildiği kaydediliyor. Bazı AKP milletvekilleri, bu değişimi hem kabine revizyonu beklentisinin artması üzerine dışarıda kalma endişesinin yaşanması hem de yeni sisteme yönelik vekillerden gelen eleştirilerin ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı’nca bakanların uyarılmasına bağlıyor.

KURUMLARA 'GÖZALTI'

Hükümet, bir yandan vekillerin taleplerini yerine getirmeye çalışırken bir yandan da sistemde yaşanan işleyiş sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerine yaptığı sunumda, bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumların işleyişinin e-devlet üzerinden takip edildiği bilgisini verdi. E-devlet üzerinden kurulan sistemde, bir birime kaç başvuru yapıldığı, başvurunun nasıl sonuçlandığı, kaç gün geçtiği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı’nın, bu sistem üzerinden bir birimde yaşanan tıkanıklığı tespit ederek ilgili birim yöneticilerinin uyarılması, böylelikle yaşanan kilitlenme ve tıkanıklıkları aşmayı planladığı belirtiliyor. Oktay, belediyeleri takip etmek için de sistem kurulması konusunda çalışma yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, kampta ve partinin yetkili kurullarında “Hiç kimse yukarıya pası atmasın. Herkes kendi önündeki işi çözecek. Yukarsısı ne diyor, şudur budur gibi mazeretler istemiyorum. Bu sistem herkesin işini zamanında yapmasını gerektiren, öngören bir sistemdir. Her şeyin tıkır tıkır işlemesi lazım. Hiç kimse yukarısı mukarası demesin işini yapsın” diyerek hem bakanları hem de bürokratları uyardı.