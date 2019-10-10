Erdoğan'dan AKP için değişim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli il başkanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye, kritik bir dönemden geçtiği şu dönemde yaptığımız istişarelerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

DEĞİŞİM MESAJI

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu hakikati AK Parti içinde hayata geçiriyoruz. Buradan milletimizin her bir ferdine AK Parti saflarına katılmak için çağrıda bulunuyorum. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizden beklentim büyük kongre sürecini buna göre yönetmenizdir. Partimiz şahısların partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Kuruluşundan bugüne davamıza emek veren, değer katan herkese şükranlarımı sunuyorum.

'HEDEFİMİZDEN ASLA ŞAŞMADIK'

Türkiye, bölgesinde ve dünyada etkili bir konuma yükseldi. Tabi bu süreçte pek çok engeli aşmak mecburiyetinde kaldık. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Her senaryonun amacı Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmaktı. Biz bu tuzağa düşmeyerek içerde nelerle uğraşırsak uğraşalım hedeflerimizden asla şaşmadık.

"İÇERİDE BAŞARILI OLAMADILAR"

Her saldırının gerisinde bu gaye vardı. İçerde başarılı olamayınca sınır boyunca dizayn ettikleri yeni tehditlerle karşımıza çıktılar. DEAŞ diye bir örgütü kullanarak bölgeyi ve ülkemizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Demokrasimize ve bağımsızlığımıza saldıran terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Ekonomiyi de silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin dizleri üzerne çökeceğini sandılar ama hamd olsun başaramadılar.

"AMACIMIZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SİYASİ BİRLİĞİNE KATKIDA BULUNMAKTIR"

Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500 sınırlarımızın dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şuan bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi. Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi. Biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geri gönderdik.

Bunlar sadece laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kim getirdi? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Suriye'nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız.

MISIR'A TEPKİ: SEN HİÇ KONUŞAMAZSIN

Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış bu harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler daha kolay olacaktı.

Rejimin tutursızlıkları işimizi zorlaştırdı. Rejim8- 9 yıl öncenin rejimi olsaydı işimiz kolaydı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürk kardeşlerimizle de sorunumuz soktur. Kimse saptırmasın. Terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

"AB, BU HAREKATA İŞGAL DERSE KAPILARI AÇARIZ"

Bizim derdimiz Suriye'yi işgale kalkışan terör örgütleriyledir. Bizim Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Tamamen terör örgütleriyle sorunumuz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şuanda mücadele ediyoruz. Türkiye belkide bu ülkedeki topraklarındaki tek meşru güç. Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

40 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963'ten beri oyaladınız. AB'ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz.

"BİZ BU NOKTAYA DURDUK YERE GELMEDİK"

Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını korumasına karşı çıkması bir aciziyet göstergesidir. Biz bu noktaya durduk yere gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011'den beri bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yol için gayret gösterdik. Bizzat Beşar Esed'e bu konuda telkinlerde bulunduk. Ancak Beşar Esed 1 milyon insanı Suriye'de öldürdü. Kendi halkını öldüren bir insanla karşı karşıyayız. Hala o giderse yerine kim gelir sorusunu soran liderler var. DEAŞ gelirse ne olur? DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim.