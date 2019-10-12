24 kente özel strateji

CHP’de partinin oyunu artırma potansiyeli olan 24 ile ilişkin “İstanbul modeliyle” özel bir strateji izlenmesi benimsendi. Milletvekilleri görevlendirildikleri 24 ilde sürekli olarak vatandaşlarla yakın iletişim kurarak, CHP’nin ildeki etkinliğini artıracak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her ay 2 il olmak üzere bir yıl boyunca 24 ili ziyaret etmesine yönelik özel bir program hazırlanacak.

CHP milletvekilleri eylül ayı boyunca, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olmak üzere 24 ile ziyaretler yapmıştı. Anket çalışmaları ve saha analizleriyle partinin oyunu artırma potansiyeli yüksek olan söz konusu 24 ilde görevlendirilen milletvekilleri, bu kapsamda illerdeki CHP’ye yakın olmayan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşmüştü. Edinilen bilgiye göre 24 ile ilişkin partide özel bir strateji uygulanması benimsendi.

ÖN RAPORLARI HAZIRLANDI

Görevli milletvekillerinin söz konusu 24 ile ilişkin hazırladıkları ön raporlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Ön raporlarda, illerde yaşanan ortak sorunlar ve her ile özgü yaşanan sıkıntılar sıralandı. CHP’nin oyunu artırma potansiyelinin yüksek olduğu belirlenen söz konusu 24 ile görevli milletvekilleri düzenli olarak ziyaretlerde bulunmaya devam edecek. CHP’nin belirlenen 24 ile ilişkin uyguladığı stratejinin “İstanbul modeli” olduğu belirtildi.

HER KESİMLE İLETİŞİM

31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında CHP milletvekillerinin İstanbul’da vatandaşla bire bir temas kurarak gerçekleştirdiği kampanyada olduğu gibi 24 ilde de vekillerin vatandaşlarla bire bir iletişim kuracağı ifade edildi. Seçimlerin ardından yapılan saha çalışmalarında milletvekillerinin sahada olmasının seçmen nezdinde büyük bir karşılığı olduğu belirlendi. Bu kapsamda milletvekillerinin söz konusu 24 ilde CHP’ye yakın olmayan kesimlerle iletişim kuracağı kaydedildi.

Milletvekillerinin İstanbul modeliyle özel strateji izleyeceği illere yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretler yapacak. Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından bir yıl sürecek özel takvimin oluşturulacağı kaydedildi.

CHP’nin söz konusu 24 ile ilişkin izleyeceği özel strateji hakkında bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Milletvekillerimiz belirlediğimiz 24 ili sürekli ziyaret ederek, gerek illerde tespit ettiğimiz sorunlara yönelik soru önergeleri vererek, gerekse Meclis kürsüden konuşarak gündemde tutacağız. Herhangi bir ilde yaşanan bir soruna ilişkin bir genel başkan yardımcımızın yapabileceği bir şey varsa, örneğin bir davaya hukuki destek vermek ya da bir çevre sorunu konusunda destekte bulunarak söz konusu 24 ilde CHP kendini hissettirecek” değerlendirmesini yaptı.