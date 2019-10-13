KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Barış Pınarı desek de akan su değil kandır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi.

Oktay şunları söyledi:

"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır. Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum.1974 Kıbrıs Barış Harekâtında, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan Kahraman Ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır.

Akıncı'nın bugün Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkûm olacaktır.