Erdoğan: Bakan Akar yarın CHP, İYİ Parti ve MHP'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın saat 12.30'da İYİ Parti'yi, saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Erdoğan, MHP'nin de randevuya olumlu yanıt verdiğini ancak saatin henüz netleşmediğini söyledi.