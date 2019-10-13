Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz

Önceki gün Samsun'da başlayan AKP Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Bölge toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Terör örgütü PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz. Askerlerimiz ülkemizi koruyabilmek adına canla başla mücadele ettiği bir ortamda, böyle büyük paralar harcanırken çok şükür yine içerde huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor. Akşam evinde huzurluca oturabiliyor. Bizlerde belediyeler olarak kendi problemimizi konuşmaya devam edebiliyoruz. Bu ülkemiz adına müthiş bir nimet haline geliyor" ifadelerini kullandı.