Siyasi iktidar, salgına rağmen niçin sokağa çıkma yasağı veya OHAL ilan etmiyor?

07 Nisan 2020 Salı, 15:09



Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a konuşan Çerkezoğlu, “İnsanların hastalıkla açlık arasında bir tercih yapamaya zorlanması asla kabul edilemez” dedi. Devletin bu süreçte üç temel görevi olduğunu savunan DİSK Genel Başkanı, “Bütün yurttaşların sağlığını, işini, aşını ve gelirini devlet güvence altına almak zorunda” ifadesini kullandı. Koronavirüs ile mücadelenin sosyal politikalar izlenerek yapılabileceğini belirten Çerkezoğlu, işçilerin fabrika ve inşaat alanlarında korunma yöntemi sağlanmadan çalıştırıldığını savundu.



Çerkezoğlu, “Mutlaka çalışması gereken yerler dışında kalan yerlerde faaliyetlerin durdurulması gerekir. Devlet, zorunlu olmayan alanların tümünde çalışmayı durdurmalı. Bunu hemen hayata geçirmek gerekir, yoksa çok büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu koşullar altında Covid-19 salgını ile mücadelenin başarıyla ulaşması mümkün değildir. Hiç vakit kaybetmeden devletin adım atması gerekiyor” dedi.