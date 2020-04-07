Siyasi iktidar, salgına rağmen niçin sokağa çıkma yasağı veya OHAL ilan etmiyor?
Koronavirüs salgınına karşı uyarıları dikkate alan yurttaşlar, evde kalmaya, kişisel teması azaltmaya ve temizlik kurallarına daha fazla dikkat etmeye çalışıyor. Siyasi iktidar, zorunlu olmadıkça yurttaşların dışarı çıkmayarak evde kalmasını istiyor. Hatta bunun için 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çalışmayan yurttaşlar için sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Peki evde kalma tercihini kullanamayan çalışanlar ne yapacak? Fabrikalar üretmeye devam ediyor. Bankalar yarım günde olsa açık. İnşaat işçileri, inşaat alanlarına gidiyor. Siyasi iktidar genel olarak sokağa çıkma yasağı uygulamıyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’na göre işsizlik sigortası fonunda biriken para kullanılarak devlet, asgari ücret üzerinden üç ay boyunca çalışanların maaşını karşılayabilir.
Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a konuşan Çerkezoğlu, “İnsanların hastalıkla açlık arasında bir tercih yapamaya zorlanması asla kabul edilemez” dedi. Devletin bu süreçte üç temel görevi olduğunu savunan DİSK Genel Başkanı, “Bütün yurttaşların sağlığını, işini, aşını ve gelirini devlet güvence altına almak zorunda” ifadesini kullandı. Koronavirüs ile mücadelenin sosyal politikalar izlenerek yapılabileceğini belirten Çerkezoğlu, işçilerin fabrika ve inşaat alanlarında korunma yöntemi sağlanmadan çalıştırıldığını savundu.
Çerkezoğlu, “Mutlaka çalışması gereken yerler dışında kalan yerlerde faaliyetlerin durdurulması gerekir. Devlet, zorunlu olmayan alanların tümünde çalışmayı durdurmalı. Bunu hemen hayata geçirmek gerekir, yoksa çok büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu koşullar altında Covid-19 salgını ile mücadelenin başarıyla ulaşması mümkün değildir. Hiç vakit kaybetmeden devletin adım atması gerekiyor” dedi.
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