Skandal programın sunucusu konuştu

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:04

Sevda Noyan'ın katıldığı Arafta Sorular adlı programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" ve "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" sözleri üzerine toplum tarafından tepkilere neden olmuş, Kanal 7 grubu basın açıklaması yayınlayarak özür dilemişti.

Bugün ise programın sunucusu Esra Elönü yaptığı açıklamda, "Programda konuğumun son dönemlerdeki darbe imalarını değerlendirirken söylediklerinin haddi aşan ifadeler olduğu bir gerçek ve müdahale etmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelerin programda kullanılmasından üzgün olduğunu söyleyen Elönü, "Gösterdiğim gafletin toplumsal barış ve birliktelik aleyhine yarattığı algıdan dolayı üzgünüm. Onun dışında her türlü kaos çıkarma ve darbe yapma imalarına karşı demokrasiyi ve hukuku savunma kararlılığımızın da bilinmesini isterim." dedi.

"DÖRT AYAKLARINI DA DENK ALSINLAR"

Açıklamsını programda kullandığı, "Dört ayaklarını da denk alsınlar" sözlerini yineleyen Elönü, "Darbe yapma zihniyetinde olanlar , imasında bulunanlar ya o şekilde gidecekler ya bu şekilde gidecekler diyerek gargara yapanlar için söylediğim “ Dört ayaklarını da denk alsınlar “ ifadesinin sonuna kadar arkasındayım" dedi.