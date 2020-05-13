Skandal sözler istifa getirdi!
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın, öğrencileriyle yaptığı bir video konferans sırasında mikrofonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye dediği, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözleri tepki çekti. Orhan Acar'ın bugün görevinden istifa ettiği duyuruldu. Acar, 2017 yılında aynı üniversitede öğretim görevlisiyken dekan olarak atanmıştı.
Video konferans sırasında mikrofonun açık olduğunu unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyerek yanındaki kişiye fotoğrafları gösterdi.
Sosyal medyaya düşen skandal sözler twitterda gündem olurken yurttaşlar tepkilerini #GaziFenDekanıİstifaEt etiketini kullanarak gösterdi.
Orhan Acar'ın bugün görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklama şöyle;
"Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir...."
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