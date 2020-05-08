Şok Marketler 4.7 milyar TL'lik satış yaptı

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:07

ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33.1 oranında artırarak 4.7 milyar TL’ye çıkardı. ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde 221 yeni mağaza açtı. Toplam mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkaran Şok Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5.3 milyon TL net kâr elde etti.

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, “Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkânı sağladık. Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

COVID-19 salgınına karşı hem çalışan ve toplum sağlığını korumak, hem de kesintisiz hizmet sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü hijyen tedbirini aldıklarını belirten Uğur Demirel, “Toplumumuza hizmet eden çalışanlarımızın sağlığı için, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” dedi.