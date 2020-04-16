Sokağa çıkma yasağı öncesinde alınan tedbirler. İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı.

16 Nisan 2020 Perşembe, 13:27



“Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek” diyen İmamoğlu, 12 günde 550 bin ailenin İBB’den yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.



İmamoğlu, “Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi 550 bin aile daha buna eklendi” dedi. Ramazan ayının yaklaştığını anımsatan İmamoğlu, vatandaşlara, fitre ve zekatlarını İBB’ye bağışlama çağrısını yineledi. “Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler” diyen İmamoğlu, “Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için. Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun” şeklinde konuştu.