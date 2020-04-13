Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

13 Nisan 2020 Pazartesi, 08:24

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün gece 00.00 itibariyle biten yasağın bitmesiyle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi. Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK MESAİ BAŞLADI

Ülke genelinde “Koronavirüs”üne karşı alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağının ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerin de yollara düştü. E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.

Metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Ayrıca E-5 karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu.



