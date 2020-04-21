Sokağa çıkma yasağında Borsa İstanbul açık olacak mı?
Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla "Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, VİOP, borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 24 Nisan'da normal faaliyetlerini sürdürecek" açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği ifade edildi.
Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.
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