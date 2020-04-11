Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı, kapalı mı?

11 Nisan 2020 Cumartesi, 09:02

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta tüm haftasonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'nın akşam saatlerinde açıkladığı sokağa çıkma yasağından istisna tutulacak kişi ve kurumlar bellirlendi.

MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulacak kişi ve kurumlar arasında market ve bakkallar yer almıyor. Marketler bu süre zarfında kapalı olacak.



ALIŞVERİŞ ONLİNE UYGULAMALARDAN YAPILABİLECEK



İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi uyarınca valiler tarafından ek tedbirlerin alınması belirtilmiş ve bazı istisnalarla birlikte ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar istisna tutulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar "İstegelsin" "banabi" ve "getir" gibi yeni nesil online market uygulamalarından yararlanabilirken yasak kapsamına giren şehirlerde yaşayanlar, uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde sokaklar boşalırken "istegelsin", "banabi" ve "getir" gibi uygulamalarının saha çalışanları, vatandaşlara acil gıda hizmeti ulaştırmaya başladı. Ekipler, 48 saat boyunca acil gıda tedariği yapmaya devam edecek.



AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,