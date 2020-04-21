Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu

21 Nisan 2020 Salı, 01:05

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 ve 24 Nisan’da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.