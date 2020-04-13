Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yurttaş dışarda

13 Nisan 2020 Pazartesi, 04:54

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte araçların trafiğe çıktı. Devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri yollarda denetimde bulundu.

Yasağın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarında araçlar trafiğe çıktı. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların yol izni olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi.

İZMİR'DE BENZİN İSTASYONLARINA YIĞILMA

İzmir'de sokağa çıkan yurttaşların önceliği ise benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonlarına yurttaşlar adeta akın etti.

Benzin istasyonu içerisinde ve dışarısında onlarca araçlık kuyruklar oluşurken, istasyon içerisinde bulunan marketten ise alışveriş yapmak için ayrı bir sıra meydana geldi. İzmir’deki hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti.

İzmir gibi Eskişehir'de de vatandaşların gittiği yer benzin istasyonları oldu.

Yasağın sona ermesiyle birlikte İstanbul’da hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı yurttaşlar evlerine yakın bölgelerde bulunan benzin istasyonuna giderek marketten alışveriş yaptı. Öte yandan boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise havadan görüntülendi.