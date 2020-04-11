Sokağı çıkma yasağı kararı, Bilim Kurulu üyelerini istifanın eşiğine getirdiği iddiası

11 Nisan 2020 Cumartesi, 18:04

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağı kararını gece geç saatlerde açıklaması, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda büyük tepki çekti.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, yasağın duyulduğu ilk andan itibaren yurttaşların maskesiz ve eldivensiz bir şekilde sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etmesi nedeniyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulu'nda bazı üyeleri istifanın eşiğine getirdi.

“BAKAN KOCA DA RAHATSIZ OLDU”

İktidarın bu tutumunun Bilim Kurulu'ndaki bazı üyelerin istifa noktasına getirdiği, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girerek söz konusu isimleri ikna ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre ise, Koca'nın da tedbirsiz şekilde sokağa çıkma yasağından rahatsız olduğu belirtildi.

ÜYELER İSTİFA NOKTASINA GELDİ

İstifa etmeyi düşünen Bilim Kurulu üyelerinin sokağa çıkma yasağının iki saat önceden duyurulması sonucunda halkın market, büfe, fırın ve benzin istasyonlarına yığılmasının bugüne kadar salgına karşı verilen başarılı mücadeleye darbe vurulduğu şeklinde gördüğü kaydedildi. İstifa noktasına gelen üyelerin, "İstifa ederseniz, Türkiye'yi koronaya karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız" denilerek ikna edildiği iddia edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi ile ilgili değerlendirmesinde, "İyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” şeklinde konuşmuştu.