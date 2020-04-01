Sokak kedisi diziciye ders veriyor!

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

Zevkle! Tırmalar, hatta tıslarım, ödü kopar. Şimdi bunlar sokağa çıkamıyor, evde oturup bütün gün ekrana bakıyor ya. Dizi çekimleri de virüs bulaşmasın diye durdurulmuş. İlk durduranlardan biri de 6 Mart’taki korona paniği bölümünden sonra Gülse Birsel ve Jet Sosyete ekibi olmuş.

Gülse işkoliktir, senaryo yazıyor, oynuyor; yetmiyor, bir de arada reklam attırıyor! Biz ne yazarlar gördük, haftada bir sütun yazı yazacak diye eve kapanır! Gülse duramadı tabii çalışmadan, son bölümün eksik bölümlerini de evde telefondan çekip halletmişlermiş, o hesap; önce telefonuyla birkaç dakikalık videolar çekip yayımladı. Baktı ki oluyor.

Oyuncularına senaryoyu yollayıp hem oynayın hem çekin bakalım deyip 20 Mart’ta haber verdi: “Korona Günlerinde Dizicilik”, 8 Nisan’da “Jet Sosyete Evde Kal” bölümü Star TV’de diye! Yazması kolay da yapması kolay işler değil bunlar.

Bravo, sorun nerede? Ben kimi niye patileyeceğim? Bu sanatçı takımı kadar egosu şişik ve her şeyi ben yaptımcı yoktur. Senarist yapımcı Birol Güven de dün bir açıklama yapmış, 2012’den beri çektiği ve TRT1’de yayımlanan Seksenler dizisi de, set durduğundan yayımlanmıyordu.

Gülse’nin taktiğini uygulayarak, “Karantina” isimli yeni bir dizi kotarmış, “Çok yakında TRT1 ekranlarında” diye haber veriyor! İyi yapmış ama bir de ayıp yapmış: bırakın Türkiye’yi, bu diziyi “Dünyanın evde yapılan ilk dizisi” diye lanse ediyor. Sen daha iki mahalle ötende, üstelik bir aydır çekilen Gülse’nin ev dizisini görmezlikten gelirken dünyayı ne zaman araştırdın, gördün de ilk ben yaptım diye heyheyleniyorsun? Üstelik ayıp değil, esinlenmişsin, dünyada her buluş böyle yayılıyor, biri yapıyor, ötekiler de ona bakıp uyguluyor. Ama ilk ben yaptım diye başkasının fikrinin üstüne yalan atmıyor.

Üstelik içeriğini değil, yöntemi taklit ediyorsun, ne var bunda? Her iki dizinin de meraklıları var, çalışıp içerik üretiyorsunuz, bize de seyirlik çıkıyor. Bugünlerde gülmek ilaç gibi, iyi gelir, hastalık, işsizlik haberlerinden içimiz şişti!